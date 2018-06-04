Студенты ЮФУ разработали виртуальную экскурсию по Ростову

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Студенты ЮФУ решили в интересной форме выразить любовь к родному городу. Они создали виртуальный проект, где каждый желающий сможет посетить его в онлайн режиме.

Студенты института наук о Земле, который находится в Ростове, под руководством доцента Олега Хорошева, решили прорекламировать свой город. Свой проект они приурочили к Чемпионату мира по футболу, который вскоре должен начаться в России. Разработчики сообщили, что созданная экскурсия представлена в формате 360°VR с элементами дополненной реальности под названием «Ростов-на-Дону. Ворота Кавказа. Часть 1. «Набережная». Такую информацию распространили в пресс-службе учебного заведения.

Уже известно, что данная работа является только началом большого проекта, который будет рассказывать о самых интересных местах Ростова. Сообщается, что весь цикл будет носить название «Ростов -на-Дону. Ворота Кавказа. Тайны степного мегаполиса». Для получения большего эффекта от просмотра видео, необходимо смотреть его в специальном шлеме. Который помогает создать эффект виртуальной реальности, а так же при помощи смартфонов, которые имеют возможность воспроизводить видео при помощи VR-плеером. Для пользователей, которые не имеют такой возможности, такие экскурсии доступны в режиме 360-градусного видео.