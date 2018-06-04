В Техасе женщина убила мужа, который избивал любимого кота

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В американском штате Техас женщина особо кровавым способом убила своего законного мужа, который, по её словам, издевался над любимым котом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В городе Даллас 47-летняя женщина застрелила своего супруга из револьвера за то, что мужчина якобы избивал её любимого домашнего кота. Сообщается, что во время сильного спора женщина схватила огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила в любимого человека. Мужчина был экстренно доставлен в местную больницу, где они скончался.

Соседи супружеской пары сообщают, что спорт начался из-за кота, который некоторое время назад сбежал из дома. Позже выяснилось, что через несколько дней домашний любимец успешно вернулся домой.