Российский Императорский дом прокомментировал критику Поклонской

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Александр Закатов, который является директором канцелярии Российского императорского дома, дал комментарии по поводу критики Натальи Поклонской, которая является депутатом Государственной думы. Критика была адресована великой княгине Марии Владимировне и её сыну князю Георгию Михайловичу, которые 2 июня посетили Крымский мост на своем авто «Лада», которым управлял сын княгини Георгий Михайлович.

Закатов расценил высказывания Поклонской о том, что княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын Георгий Михайлович являются иностранными гражданами, как клеветнические, так как в 1992 году, как только появилась возможность, представителям царской семьи Романовых восстановили свой статус граждан России. Директор канцелярии дома Романовых также выразил сожаление о духовном состоянии госпожи Поклонской и недоумение относительно того, что любовь и патриотизм, который выказал Императорский дом, вызвал злобные высказывания со стороны Поклонской.

Как сообщалось ранее, депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала это событие как саморекламу и рекламу достижений строительной и автомобильной отраслей России со стороны представителей Императорского дома. Она уверена, что таким образом Великая княгиня и ее сын надеются способствовать скорейшему признанию Крыма в качестве неотъемлемой части России в западном мире.