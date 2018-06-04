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Правительство региона инициировало проект, ориентированный на своевременную диагностику серьезного и распространенного заболевания. Ежегодно появляются более 500 пациенток с онкологией данного направления, здоровье которых подвергается опасности.

Как рассказали специалисты, в Калужской области 27 тысяч женщин проверятся на рак молочной железы, а соответствующие исследования начались еще в апреле. За этот промежуток времени было сделано около 1200 проверок, среди которых зафиксировано минимум 20 случаев онкологии груди. В таком обследовании инновационная техника способна показать даже миллиметровые новообразования, что значительно ускорит процесс лечения.

Проектом занимаются эксперты НПАО «Амико», а также специалисты ФОМС и Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ. Соответствующая инициатива о необходимости создания мобильных пунктов для обследований по всей России была озвучена президентом страны Владимиром Путиным еще в марте этого года.