Московские водители неправильно паркуются

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Московское руководство уверенно, что все проблемы с парковкой и даже с пробками возникают из-за водителей. В столичном департаменте транспорта уверенны, что виноваты в этом владельцы автомобилей, которые не имеют культуры парковки.

В Москве водители жалуются на службу, которая увозит на эвакуаторах их транспортные средства. В столичном департаменте транспорта сообщили, что такая ситуация возникла из-за того, что владельцы транспортных средств просто не умеют правильно паковаться. Согласно статистике, чаще всего эвакуаторы забирают такие транспортные средства от торговых центров.

Как заявил Максим Ликсутов, который является заместителем городского головы Москвы по вопросам транспорта, катастрофическая ситуация с парковкой складывается и у станций метрополитена, а также популярных бутиков. Только возле торгового центра «Цветной» в период с марта по май текущего года инспекторы МАДИ эвакуировали 764 транспортных средства, которые были оставлены под запрещающими знаками.

Известно, что все эвакуированные автомобили отправляются на штрафную площадку. Чиновники заявили, что в десятку мест, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки, вошли аэропорт «Внуково» и метро «Черкизовская», «Беляево».