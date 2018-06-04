В Барнауле кудрявую кошку продают за 55 тысяч рублей

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Барнаульцам предлагают приобрести необычного пятимесячного котенка – кудрявого, по цене 55 тысяч рублей. Такая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Любителям котов в Барнауле поступило интересное предложение, на сайте бесплатных объявлений размещена информация о продаже пятимесячного котенка по достаточно высокой цене. За уникального кудрявого девон-рекса просят 55 тысяч рублей, такая высокая цена обоснована его солидной родословной.

Особенно интересно данное предложение должно быть для любителей выставок животных, ведь этот котенок является потенциальным победителем, кроме этого, он может дать ценное потомство. Любители котов знают, что особенность данной породы в том, что ее представители обладают очень мягкой и кудрявой шерстью, что выгодно выделяет их среди других пород.

Специалисты сообщают, что девон-рекс является не самой дорогой породой кошек, которая имеется в Барнауле. Еще в 2016 году местная жительница продала собственный легковой автомобиль для покупки кота породы каракет, которая является помесью дикого каракала с обычной сибирской кошкой, за такого питомца она заплатила один миллион рублей.