Лена Миро объяснила, почему бомжам разрешено спать на улицах

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Популярная журналистка Лена Миро в своей новой статье объяснила, почему власти разрешают бомжам спать на улицах столицы и других городов России. По мнению блогера, людей без постоянного места жительства стоит вывозить далеко и навсегда.

Лена Миро объяснила, почему людям без определенного места жительства фактически разрешено спать на улицах городов. Как оказалось, все дело в том, что российские депутаты не приняли соответствующего закона, который регулировал бы права и обязанности подобного слоя общества.

«Нет закона у нас. Детупаты не приняли. Они во Флориде с бомжами не сталкиваются, а по московским улицам не гуляют. Нельзя ничего сделать с бродягой. Можно, как в Екатеринбурге, собрать их и вывезти к чемпионату мира в Челябинск. Но бомжи, на то они и бродяги, через месяц придут обратно и заблюют тротуар», - написала в сети LiveJournal Лена Миро.