Кейт Миддлтон впервые появится на публике с тремя детьми

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон присоединится к остальным членам королевской семьи для участия в военном параде Trooping the Colour, который состоятся на предстоящей неделе. Сообщается, что Миддлтон впервые появится на публике сразу с тремя детьми.

36-летняя Кейт Миддлтон и остальные члены королевской семье снова соберутся вместе в следующие выходные, впервые после королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Сообщается, что герцогиня Кембриджская присоединится к празднованию парада Trooping the Colour, который знаменует официальный день рождения Ее Величества.

В этом году 4-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта присоединятся к своим родителям. Кроме того, скорее всего, Кейт Миддлтон возьмет на мероприятие и своего новорожденного малыша принца Луи, как передают британские СМИ.