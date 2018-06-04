Воронежцев спустя 8 лет покорил чумовой танец на детском празднике

Сегодня, 09:29

В социальных сетях жители начали живо обсуждать старый видеоролик, который ранее прошел мимо внимания пользователей. Зато сейчас видео приобрело широкую популярность.

Воронежцев спустя восемь лет покорил чумовой танец на детском празднике «столица детства». Некий гражданин в белой рубашке взобрался на сцену и во время исполнения песни «Сессия» принялся «отчебучивать» нечто похожее на брейк. При этом самозабвенный танцор проявил всю гамму своей фантазии, вызвав восторг присутствующих горожан. Правда автор видео утверждает, что полицейский патруль во время импровизированного танца, несколько напрягся.

Пользователи неоднозначно отнеслись к ролику, выложенному восемь лет спустя. К некоторым вернулась «атмосфера 90-х». Кое-кто в притворном ужасе начал спрашивать, как можно перестать это смотреть. От популярности ролика, скорее всего, выиграли повзрослевшие ребята из группы «И-ной», под чью композицию и отплясывал танцор. Многие вспомнили свою молодость.