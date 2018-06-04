Депутат ГД РФ считает гомосексуализм заболеванием психики

Сегодня, 08:21

Роман Худяков, председательствующий в партии «Честно», обратился к Веронике Скворцовой с просьбой организовать национальное исследование, обрисовав клиническую картину нетрадиционной сексуальной ориентации.

Является ли гомосексуализм заболеванием психики в наше время? Ведь именно так нетрадиционную сексуальную ориентацию квалифицировали в России 20 лет назад. В середине 90-х годов прошлого века ВОЗ исключила гомосексуализм из перечня психических расстройств. Примеру всемирной организации последовали многие мировые государства, среди которых и Россия. Никаких исследований отечественные ученые не проводили, положившись на мнение западных коллег. Депутат ГД РФ от партии «Честно» попросил Минздрав проверить на соответствие критериям психического расстройства, ведь все то же мировое сообщество теперь считает геев «больными на голову».

Если Роман Худяков добьется своего, доказав «неполноценность» гомосексуалистов, им запретят преподавать в образовательных учреждениях, избираться в исполнительную и законодательную власти и на ровне со всеми управлять транспортом.

К слову, в России уже ведется активная борьба против геев.

С 2013 года представителям сексуальных меньшинств запрещено агитировать несовершеннолетних. ЕСПЧ квалифицировал соответствующий закон в РФ, как нарушение права на свободу самовыражения.