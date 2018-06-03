В Челябинске утка с утятами переходили дорогу по «зебре»‍ на зеленый сигнал

Сегодня, 20:11

Дисциплинированное утиное семейство благополучно перебралось на противоположную сторону дороги, не нарушив ни одного правила ПДД.

В Челябинске водители на улице Академика Макеева стали свидетелями умилительного зрелища: утка с утятами переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. «Пешеходы» перебрались на противоположную сторону дороги соблюдая все правила дорожного движения. При этом птенцы шагали впереди, а мамочка подгоняла их.

Очевидцы поделились фотографиями дисциплинированных жителей Челябинска в сообществе «Тополинка» в соцсети «ВКонтакте».