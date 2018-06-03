За котом-пилотом из Ставропольского края следит вся страна

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В аэропорту Минеральных Вод появился пушистый обитатель. Кот Басик стал достопримечательностью аэропорта.

Серый полосатый кот Басик поселился в аэропорту несколько лет назад и стал любимцем всех сотрудников. После того, как в интернете разместили снимки хвостатого, за жизнью кота-пилота Ставропольского края следит вся страна. Питомец радушно провожает и встречает самолеты. Иногда его пускают на борт, но тогда, когда нет пассажиров. Стюардессы с радостью встречают Басика и угощают его различными лакомствами.

Ходят разговоры, что кота как-то взяли с собой в полет, однако, скорее всего, это выдуманный факт для привлечения большего внимания к питомцу. Басик очень дружелюбный и не против, чтобы его погладили или даже поигрались.

У сотрудников аэропорта даже родилась примета: если питомец пришел провожать самолет, значит нет поводов для беспокойства и полет пройдет без происшествий.