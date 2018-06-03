Страшную дыру в асфальте в Воронеже убрали после несчастного случая

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Яму, в которую провалился парень засыпали асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Воронежа.

Вечером 2 июня молодой парень угодил в дыру, которая образовалась на асфальте на ул. Чернышевского. Отмечается, что глубина ямы около 1,5-2 метров. Молодой человек поранил спину, поцарапавшись об острые края ямы, а также получил ушибы.

Местные жители были возмущены происшествием, поражаясь бездействию местной администрации. А некоторые обвинили и самого пострадавшего за его невнимательность на дорогах.

Стало известно, что страшную дыру в асфальте в Воронеже убрали, а точнее засыпали асфальтом, после сложившегося несчастного случая. Жители города удивлены тому факту, что для того, чтобы начать приводить в порядок город, нужен несчастный случай. Один из воронежцев прокомментировал, что нужно радоваться тому, что госслужащие не засыпали яму вместе с парнем.