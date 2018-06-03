Жители села в Белгородской области попросили Путина спасти их

Сегодня, 19:21

В деревне Севрюково уже четыре года люди живут без источника и подвоза питьевой воды и минимальной медицинской помощи.

Жители поселка Севрюково Белгородской области собрались вместе и попросили Владимира Путина спасти их. Уже четыре года на массиве отсутствует питьевая вода, и нет ее подвоза. Сельчанам приходится своими силами фильтровать воду в домашних условиях. Также их беспокоит отсутствие медицинской помощи, ведь построенное в прошлом году для врача здание не работает, и детей в экстренных случаях приходится возить за 15 километров. Просьба исходила от всех жителей Ближней Игуменки и Севрюково.