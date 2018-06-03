Пара из Британии рассказала о жизни вместе с секс-куклой Меган

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Интимные игрушки – не редкость в домах современных семей. Однако не все могут решиться жить с секс-куклой, похожей на реального человека. Одна молодая пара доказала, что в этом нет ничего плохого, как сообщает «Версия.Инфо».

Жители Британии Мэри и Скотт встречаются уже три года, планируя свадьбу. Они успешные и состоявшиеся каждый сам по себе. Мэри даже воспитывает ребёнка. Однако делит она своего возлюбленного с другой «девушкой» - невысокой секс-куклой Меган. Подобно сюжету популярного эротического бестселлера, Скотт не сразу посвятил Мэри, которая первоначально просто хотела у него работать, в свои предпочтения.

Когда дело дошло до интимного уровня, тогда всё и стало известно. Однако Мэри не ушла от Скотта. Они живут вместе с секс-куклой, не испытывая от этого никаких неудобств. Эксперты заявляют, что интимные игрушки с максимальной долей реалистичности вредят отношениями. Люди могут стать агрессивными и совершать противоправные действия. Однако, по мнению пары из Британии, если в отношениях есть любовь, то ничего такого не будет. Агрессия проявляется только в том случае, если секс-кукла действительно кажется дороже реального человека, чего у Мэри и Скотта точно нет.