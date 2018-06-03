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На одном из сайтов по поиску работы в Омске появилось достаточно необычное объявление. Хозяин собаки готов нанять для питомца няню и платить за это 30 тысяч рублей.

В сети появилась информация о том, что в Омске разместили вакансию няни для собаки с оплатой в 30 тысяч рублей. При этом требования к должности всего два. Первым из них является любовь к животным, а вторым – ответственность. В обязанности необычной няни входит выгул питомца, который необходимо осуществлять не реже двух раз в день. Также, няне необходимо играть с животным, чтобы то не скучало, кормить, холить и лелеять. При этом, собаку нужно забрать к себе и каждый день отправлять хозяину фото питомца, чтобы владелец был спокоен о безопасности своего любимца.

Кем было размещено объявление, и откликнулись ли соискатели на данный момент неизвестно.

Напомним, два месяца назад в Подмосковье догситтер модели «Playboy» Инессы Тушканковой украл у нее три пары часов, кольца и самого питомца. По всей видимости, няню собаки не устроила заработная плата.