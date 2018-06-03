Лена Миро: «Вы верите, что власти на стороне народа?»

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История банды Цапков из Кущёвки известна всем. По ней даже сериал сняли. Однако не многие знают, что ростовский суд недавно снял арест с особняка и автомобиля, которые пренадлежат членам банды. Такого решения добилась сожительница главаря банды Анжела-Мария Цапок.

Лена Миро в своём микроблоге рассказала о своём видении на историю. По её словам, история Цапков проста – обычные сельские труженики решили «подмять» под себя соседей, забрать их землю и запугать. Затем же преступники начали убивать граждан. Их поймали после зверского убийства 12 человек, среди которых было четверо детей.

Однако, как отмечает Миро, Цапки не были маньяками, им просто нужны били деньги. Из-за них бандиты потеряли облик человека, превратившись в самых настоящих нацистов.

Недавно же Железнодорожный суд Ростова решил снять арест с особняка и машины, которые пренадлежат Цапкам. Имущество было гарантом компенсации для потерпевших.

Анжела-Мария Цапок, сожительница главаря банды, решила оспорить законность ареста. В итоге были даже приостановлены компенсации семьям погибших – сейчас осталась сумма в 150 миллионов рублей.

Адвокат Анжелы-Марии заявил, что судом была удовлетворена её просьба снять арест с особняка, иномарки Porsche Panamera Turbo. Также суд решил выделить отдельное производство о снятии ареста с 6 миллионов долларов. Судьбу денег решат 21 июня. Если бандитам вернули недвижимость и транспорт, то вернут и деньги. По словам Миро, то ради чего Цапки убивали, они получат обратно.

Группировка Цапков причастна к убийствам, изнасилования, грабежам и мошенничествам. Это проходило на глазах у полиции и властей. Миро задаётся вопросом: «Вы верите, что власти на стороне народа?». Она также считает, что РФ — это далеко не правовое государство.