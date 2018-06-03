Отец мальчика, которого поцеловал Путин, отдал ему свою почку

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Ребёнок из Челябинска болен «хронической почечной недостаточностью». Сначала он лечился в местных больницах, но затем попал в московскую клинку. Её недавно посетил глава РФ. Видео, как он общается с больным ребёнком стало популярным среди российских информагентств.

В прошедшую пятницу Путин посетил одну из московских больниц. Там он пообщался с 6-летним больным жителем Челябинска, у которого «хроническая почечная недостаточность». После разговора российский лидер поцеловал ребёнка. Видеокадры всего посещения стали популярными.

Сейчас же отец мальчика рассказал, что отдал ему свою почку. С Савелием сейчас находится супруга Алина. По словам мужчины, о болезни ребёнка родители узнали ещё в ноябре прошедшего года. Мальчик был активным, ходил в сад, готовился к школе и никаких проблем с почками не испытывал.

Отец ребёнка рассказал, что за пару часов перед приходом Путина в палату пришёл охранник и заявил о скором приходе главы РФ. Никакого инструктажа не было. Кроме того, Путин пообщался с мальчиком всего несколько минут.

Мужчина признаётся, что его сыну предстоит ещё лечится долго. Однако в московских больницах хорошие условия. Сейчас Савелий чувствует себя хорошо, его состояние после пересадки почки стабильное.