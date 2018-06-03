В Уфе прошла акция против повышения цен на бензин

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Один из местных активистов вышел на улице с плакатом и призвал проезжающих водителей сигналить, если они не согласны с увеличением стоимости автомобильного топлива.

Акция, которая прошла в Уфе, называлась «Посигналь, если против повышения цен на бензин». Её организовал активист по имени Альберт. Он предлагал водителям сигналить на самых оживлённых улицах города.

Стоит отметить, что в Башкирии в мае цены на бензин повышались целых шесть раз. Как сообщают представители Росстата, в РФ с марта по апрель топливо подорожало в среднем на 13%. По этому поводу башкирское ФАС проводило совещание с нефтяными компаниями.

Вице-премьер кабмина Козак заявлял, что цены на бензин зафиксируют по состоянию на 30 мая, а акцизы снизят раньше, чем планировалось. Однако не смотря на эти заявления россияне в социальных сетях заявляют, что рост цены всё же продолжается. Так недавно в Воронеже автомобилисты рассказали, как топливо дорожает буквально за недели.