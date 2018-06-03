Британский телеканал ВВС назвал Казань городом наций

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Во многих странах мира болельщики, и не только они, интересуются тем, как идёт подготовка к предстоящему ЧМ-2018, и насколько комфортно там будут чувствовать себя туристы. Хотят об этом знать и СМИ Великобритании.

Британский телеканал ВВС специально для этого отправил свою съёмочную группу в Казань. Журналисты назвали его городом наций.

ВВС сравнивает Казань с такими городами, как Иерусалим и Стамбул. Телеканал заверяет, что тёплый приём там ожидает всех вне зависимости от вероисповедания.

В сюжете участвует ресторатор из Казани Айдар Булатов, он рассказал о подготовке города к чемпионату и об отношениях мусульман с русскими.

С его слов, они являются дружескими. Мы часто ходим на праздники друг к другу, проинформировал он. Объединяющими факторами служит работа, семьи и одинаковые хобби.

Казань, отметил ресторатор, гордится тем, что сможет принять гостей ЧМ-2018. Жители готовы сделать всё, чтобы город понравился туристам и у них остались об этом визите лишь приятные впечатления.

Ролик можно посмотреть здесь.