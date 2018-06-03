Составлен рейтинг ТОП-5 самых ужасных выпускных нарядов

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В этот раз выпускницы так сильно пытались эпатировать публику своими откровенными и вызывающими нарядами, что выбор победительниц из 27 участвующих оказался непосильной задачей.

В большинстве своём, наряды выпускниц были слишком открытыми и кричащими, будто бы девушки перепутали школьную линейку с карнавалом в Бразилии.

Пятое место занимает девушка в наряде королевы. Обилие блестящих элементов и золота делает её наряд нелепым и совершенно не к месту. Кажется, она восприняла фразу «каждая девочка хочет быть принцессой» слишком буквально.

На четвёртом месте оказались девушки, которые пришли на выпускной вечер будто бы только из-под ножа хирурга. Перекачанные губы из загар из солярия не дали им пробиться в ТОП-3.

Бронзовую медаль получает красотка, которая решила не заморачиваться с выбором платья и остановилась на белье и лёгком пеньюаре.

Серебро получает девушка, которая своим нарядом больше напоминает кикимору из детских сказок, нежели выпускницу школы. Пользователи так же посмеялись над тканью юбки, которая напоминает шторы.

Почётное первое место занимает девушка, которая явно решила косплеить куклу Барби, но даже у знаменитой игрушки не было столь откровенных нарядов.