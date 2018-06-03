Жителей Воронежа пугает скамейка в виде жуткого языка

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В социальных сетях пользователи обсуждают новацию дизайнера, пожелавшего остаться неизвестным. Странное, мягко говоря, архитектурное сооружение появилось на детской площадке городского парка.

Жителей Воронежа пугает скамейка в виде высунутого изо рта неведомого персонажа языка. Далеко не каждый уставший горожанин решится отдохнуть на таком месте. Как пишут пользователи, дети, наделенные живым воображением, бегут от скамеечки с плачем, потому как фантазия автора малой архитектурной формы, превышает чувство реальности и нормы психического равновесия. Это, кстати, не первый такой образец приверженности к жанру ужасов в Воронеже.

Ранее, в том же парке, гуляющих граждан шокировала кормушка для птиц, прибитая к дереву. Изделие представляло собой пятилитровую бутыль с фрагментами расчлененной куклы. Даже птицы, которые никогда не смотрели фильмы ужасов, не находили желания поклевать корм из кошмарного изделия. Комментаторы пишут, что лучше бы креативные чиновники из городской администрации озаботились состоянием дорог, которое действительно ужасно.