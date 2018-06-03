Лена Миро предупреждает влюбленных девушек не терять головы

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Блогер Лена Миро обратилась к своим подписчицам, рассказывая про Томирис Байсафы. На ее примере блогер показывает, как важно объективно оценивать ситуацию и не делать глупостей из-за парней.

Томирис Байсафы - студентка МГИМО из Казахстана, успешная и умная девушка, которая 13 апреля выпрыгнула из окна после разговора с парнем, являющегося сыном бывшего чиновника. Лена Миро признается, что узнать, что же там случилось – невозможно, но стоит сделать выводы. Не стоит шантажировать никого тем, что навредишь своему здоровью, ведь врачи могут не успеть с помощью. Также стоит заботиться о своей безопасности и в других аспектах отношений: пользоваться контрацептивами, не ездить с молодым человеком, которого плохо знаешь, в малолюдные места, не впадать в депрессию, если обманут.

Блогер обратилась к девушкам, предостерегая, что объект их влюбленности может оказаться кем-угодно, и важно всегда, несмотря на чувства, прежде всего, думать. Лена Мира уверена, что как бы девушке не казалась, что это ее «единственный», у нее еще будут отношения не хуже, но только в том случае, если она не потеряет голову и будет беречь себя.