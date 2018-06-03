«Ничего не изменилось»: Школьник из ХМАО рассказал, как задавал Путину вопросы

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Произошло это во время прошлогодней «Прямой линии». Парень поинтересовался у главы РФ о коррумпированных чиновниках, а также насчёт системы получения субсидий на покупку жилья. Сейчас же мальчик признаётся, что если бы была возможность снова задать российскому президенту вопрос, он бы спросил в первую очередь, был ли год правления удачный.

Школьник из ХМАО из города Нефтеюганск Данила Прилепа рассказал, как задавал Путину вопросы в прошлом году на «Прямой линии». Он также поделился своим мнением о том, что проблемы никуда за год так и не пропали.

Данила, который, кстати, является финалистом всероссийской инженерной олимпиады, в прошлом году спросил у Путина о том, решается ли проблема с чиновниками-коррупционерами. Парень считает, что сажать их под домашний арест не эффективно. Проблема коррупции в РФ задевает огромную часть населения.

Также Данила спросил у Путина о праве получения субсидии на покупку жилья. К примеру, его отец проработал в МВД 20 лет, вышел на пенсию, но уже очень долго стоит в очереди, в которой семью парня просто постоянно опускают ниже бюджетники.

Сейчас школьник признался, что ничего за год не поменялось. По словам Данила, если бы ему разрешили ещё задать Путину вопрос, он бы спросил, что глава РФ сделал за год и спросил бы о его успехах на посту.