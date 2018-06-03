В Башкирии стали реже жениться и чаще разводиться

Сегодня, 09:18

Согласно данным статистики, ежегодно в России сокращается количество регистрации браков. Зато увеличивается количество случаев, когда люди пожелали расторгнуть свои отношения.

Подобное наблюдается и в Башкирии. Там тоже стали реже жениться и всё чаще разводиться. Росстат обнародовал следующую информацию за январь – апрель этого года.

Узаконили свои отношения 6317 пар. Это меньше прошлогоднего показателя на 9,7%. У расторжения браков показатель чуть меньший – 5071. Однако, он растёт (+1,8%).

По числу разводов у Башкирии лидерство в ПФО. Вторая и третья позиции у Татарстана и Самарской области. Там эти показатели 4403 и 4359 соответственно.

Несколько радует, что в Башкирии число браков по-прежнему остаётся наибольшим. На второй позиции Татарстан, где жениться решили 5817 пар. Третье место у Нижегородской области (4918).