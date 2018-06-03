В Сети ужаснулись от снимков 155-килограммовой модели в одном купальнике

Сегодня, 09:31

Тесс Холидэй решила выложить на свою страницу в социальных сетях очередное фото. На нём очень полная девушка позирует перед камерой, вообще не стесняясь своих огромных объёмов.

155-килограмоваяя модель, которая себя считает всего лишь plus-size, решила показать фанатам и хейтерам себя в открытом купальнике и солнцезащитных очках. Тесс Холидэй решила не приводить себя в порядок, а выбрать более простой путь – стать приверженцем так называемого «бодипозитива», и начать по непонятной причине гордиться своим телом.

В итоге пользователи Сети буквально ужаснулись от снимков 155-килограммовой модели в одном купальнике. Люди отметили, что выставлять на всеобщее обозрение подобные снимки и тела лучше не стоит из-за моральных принципов. Люди подчеркнули, что такой огромный весь Тесс Холидей может быть вызван болезнями, а сам жир приводит к ещё целому букету проблем со здоровьем.