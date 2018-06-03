В Кисловодске голый мужчина с личной охраной шокировал курортников

Сегодня, 08:58

В социальных сетях короткий видеоролик, выложенный в местном паблике, проходит под общим рефреном: «что это было?». Действительно, сюжет странный и рождающий множество самых разных и фантастических версий.

В Кисловодске голый мужчина с личной, причем одетой охраной шокировал курортников, которые приехали в тихое место испить целебного нарзана. Автор ролика, судя по голосу, женщина, даже восхищается богатым эксгибиционистом, называя его «мой хороший». Однако жители и гости города оценили поступок таинственного мужчины, мягко говоря, неоднозначно. Большинство пользователей возмутил тот факт, что инцидент произошел в «день защиты детей».

Некоторые комментаторы вполне логично предположили, что мужчина проиграл пари и был вынужден, как настоящий джентльмен, выполнить обязательства. Не обошлось и без политических заявлений по поводу «олигархов», которые не стесняются голыми ходить на глазах у «простого народа». Песня Тони Брекстона «Не разбивай мне сердце» сопровождала видеоролик.