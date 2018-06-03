Челябинец заявил, что его дед ремонтировал машину Штирлица

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Иногда рассматривая старинные фотографии можно увидеть много интересного. Так произошло и с Сергеем Березиным, который увидел на знаменитых фотографиях своего дедушку.

Челябинец заявил, что среди его родственников, с чьими фотографиями он прошёлся с Бессмертным полком, был и дед Николай Соловьев. Он прошёл всю Вторую мировую и даже расписался на Рейхстаге.

Однако Николая Соловьев знаменит и другим. В фильме «Семнадцать мгновений весны» есть его автомобиль марки Mercedes 1936 года. Его восстановил дедушка челябинца, а затем одолжил для съёмок.

Николай Соловьев часто ремонтировал машину Штирлица, на которой того можно увидеть в кадре.

Сергея Березина это не единственный знаменитый родственник. Дядя его матери после войны стал Главнокомандующим ракетными войсками стратегического назначения. После смерти его похоронили в Кремлёвской стене. Муж родной сестры матери челябинца был генералом армии.