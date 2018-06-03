Британцы поедут на ЧМ-2018 из-за россиянок

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Целая треть фанатов сборной Англии, согласно опросу, отправятся в Россию из-за девушек. 33% от всех опрошенных собираются познакомиться с местными представительницами прекрасного пола, а минимум половина признаётся, что хочет заняться с ними сексом. То есть речь идёт о сексуальном туризме.

Британцы, которые при этом являются фанатами футбольной национальной сборной, поедут на ЧМ-2018 не ради футбола. Во время недавнего опроса специалистами из Daily Mail 20% людей отметили, что они едут просто ради путешествия с друзьями и общения с ними. 33% собираются посетить РФ из-за россиянок, и только 18% респондентов признаются, что в первую очередь едут, чтобы поддержать сборную и посмотреть футбол.