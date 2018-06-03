Секс для британцев не на первом месте в отличие от остальных европейцев

Сегодня, 08:05

Американские сексологи задались вопросом: насколько часто занимаются сексом супруги в разных странах Европы. По результатам опросов, первую тройку аутсайдеров составили британцы, итальянцы и немцы.

А рейтинг самых активных супругов ошеломительно возглавили чехи. Выяснилось, что жители Чехии занимаются супружеским сексом чаще одного раза в неделю. На второе место ворвались знойные испанцы. Их достижение - больше трех раз в месяц.

Профессор гинекологии Джордж Саймон рассказывает, что на частоту выполнения супружеского долга оказывают влияние множество факторов: культурные и религиозные традиции, темперамент и, что немаловажно, доступность фильмов и журналов "про это".

В опросе приняли участие 915 состоящих в законном и гражданском браке женщин из тринадцати европейских стран.