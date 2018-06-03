В Белгородской области ударными темпами растет смертность от онкозаболеваний

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Более одной тысячи человек скончались с начала этого года. Врачи подтверждают, что показатель в 7,9% выше аналогичных показателей прошлого года на 9,3%. Белгородстат назвал самые распространенные болезни жителей региона.

В Белгородской области с начала 2018 года скончались 2 695 человек. Причины ухода из жизни людей связаны с болезнями онкологического характера, количество которых растёт стремительными темпами.

«Вследствие сложившейся динамики рождаемости и смертности естественная убыль населения по сравнению с январём – апрелем 2017 года увеличилась на 257 человек и составила 2 695 человек», – сообщили специалисты Белгородстата.

Также вызывает опасение врачей смертность людей в регионе от болезней кровообращения (на 4,2% больше, чем в 2017 году). Случайное отравление алкогольными напитками зарегистрировано у 12 людей, что в два раза меньше показателей 2017 года. От болезней системы пищеварения умерло на 8,3% людей больше.