Благовещенск: Молодёжь выстроилась во флаг России

Вчера, 22:08

Сегодня там праздновался День города. Рядом с ротондой в честь этого организаторы праздника решили организовать модный показ.

Благовещенск на этом не ограничился. Все молодые красавицы города устроили там ротонду. Люди выстроились в цветах, которые несёт флаг России. Молодёжь помнит его цвета.

Перед днём города Благовещенск «обзавёлся» огромным подиумом с длиной в 20 метров. Погода благоприятствовала. Молодёжь открыла его показом выступления новой девичьей группы «Вместе». Это было их первое публичное выступление.

Очевидцы отмечали, что те слегка волновались, но в целом с программой справились и задали тон всему празднику.

Благовещенск в этот день отметился тем, что девочки и девушки дефилировали по его центру в платьях цветов, которые содержит флаг России. Они были пошиты из трёх цветов: белый, красный и синий. Общее количество участниц составило больше 200 человек. Их возраст был очень разным.

Видимо мероприятие спонсировали и коммерсанты. Рядом с подиумом была промо-точка, где представители коммерческой компании консультировали, как правильно подбирать макияж.

Рядом находился и магазин, где торговали детской одеждой. То, что там продаётся, демонстрировалось не только на манекенах, но и на выступающих девочках.

После того, как произошёл показ, все его участницы выстроились в ротонду по цветам триколора РФ.