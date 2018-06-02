Пожароопасный ТЦ в Дзержинске открывают

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Торговый центр «Союз» был закрыт в апреле из-за неисправного противопожарного оборудования. Центр снова возобновил свою работу.

В Дзержинске снова заработал пожароопасный торговый центр «Союз». Суд снял запрет на ограничение эксплуатации и теперь торговый центр возобновит свою работу, о чем сообщил городской суд Дзержинска. Ранее, 28 апреля городской суд приостановил работу «Союза» и «Скалы» после проверки на пожароопасность. В торговых центрах были найдены масса нарушений, которые в случае пожара воспрепятствовали бы оповещению людей и эвакуации. Таких нарушений в «Союзе» обнаружили 41, а в «Скале» 45. Некоторые помещения были без сигнализации, другие без аварийного выхода.

Однако сразу же спустя несколько дней магазины снова возобновили свою работу. На удивление, торговые центры якобы устранили все имеющиеся недочеты, и установили нужные приборы оповещения в случае тревоги. Вследствие чего суд Дзержинска был вынужден отменить ранее наложенный запрет.

Напомним, что проверки по всем городам России начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате пожара погибло очень большое количество людей и детей, из-за чего правительство начало проверять места массового скопления людей на готовность к подобным катастрофам.