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Елена Бурьянская поведала жителям Волгограда о том, какой крем лучше всего подойдет для приема солнечных ванн.

Косметолог рассказала о выборе правильного крема для загара. 1 июня в Волгограде был официально открыт пляжный сезон. Любители понежиться на солнце ринулись на пляж, однако, не стоит забывать о том, что солнечные лучи приносят организму как пользу, так и вред. О том, как обеспечить себе защиту от пигментных пятен, старения кожи и рискавозникновения онкологических заболеваний, рассказала косметолог Елена Бурьянская.

Специалист отметила, что солнцезащитный крем необходим в любой время года. Просто в зимнее и осеннее время он может быть слабее, чем в летнее и весеннее. Также она заявила, что никакой крем не защитит кожу от долговременного пребывания под прямыми солнечными лучами, в особенности в период времени с 10 утра до 4 вечера.

Бурьянская рассказала, что как и любой крем, защиту от солнца нужно подбирать по типу кожи. Так, людям со светлой кожей, волосами и глазами нежелательно пребывать на солнце долгое время, так как такой тип кожи быстро сгорает.

Для людей, относящихся к этой категории необходим крем с самым высоким уровнем защиты - SPF 50.

Светлокожие люди с более темным оттенком глаз и волос менее склонны к ожогам. Им подойдет крем с защитой от солнца 30 -50 уровня.

Людям со смуглым оттенком кожи, карими глазами и темным оттенком волос ожоги грозят в наименьшей мере. Однако защитить свою кожу, все же, стоит. Такому типажу людей весьма подойдет SPF 30.

Косметолог отметила, что есть крема и с большим уровнем защиты, которые, по словам производителей, защищают поверхность кожи на все 100%. Несмотря на это, SPF 50 считается оптимальным и защищает от 99,5% солнечного излучения.

Также Елена напомнила, что во время отдыха на пляже необходимо постоянно обновлять крем, особенно после водных процедур, несмотря на то, что крема бывают «водонепроницаемые». Находясь в городе, достаточно нанести крем 1-2 раза за день.