«По городу ходит летучий голландец»: мэр Калининграда рассказал о причинах вони

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Калининградцы отчаянно жалуются на ужасную вонь в городе, однако пока что чиновники не могут разобраться, что источает столь ужасный запах.

Алексей Силанов во время конференции, которая состоялась 1 июня, рассказал о предполагаемых источниках зловония.

«По городу бродит призрак вони. Пока что есть только несколько версий произошедшего. В том числе, источником запаха может являться не только то, что находится в городе, но и за его пределами. Пока по городу бродит «Летучий голландец», мы будем расследовать ситуацию», - заключил мэр города.

По словам Силанова, больше всего жалоб поступило с Ленинградского и Московского районов города. Специалисты уже рассматривают местный ручей и Лесную реку. Политик подчеркивает, что они проверили все места, которые могли источать неприятный запах, однако ничего подобного обнаружено не было. Силанов заключил, что возможно дело в неработающем коллекторе на улице Дзержинского. Оборудование обещают запустить в скором времени.