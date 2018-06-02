«По городу ходит летучий голландец»: мэр Калининграда рассказал о причинах вони

Калининградцы отчаянно жалуются на ужасную вонь в городе, однако пока что чиновники не могут разобраться, что источает столь ужасный запах.
Алексей Силанов во время конференции, которая состоялась 1 июня, рассказал о предполагаемых источниках зловония.
По словам Силанова, больше всего жалоб поступило с Ленинградского и Московского районов города. Специалисты уже рассматривают местный ручей и Лесную реку. Политик подчеркивает, что они проверили все места, которые могли источать неприятный запах, однако ничего подобного обнаружено не было. Силанов заключил, что возможно дело в неработающем коллекторе на улице Дзержинского. Оборудование обещают запустить в скором времени.