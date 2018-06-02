Ставропольцы смогли проехаться на поезде из прошлого

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В Кисловодске во время открытия купального сезона 2 июня запустили старый ретро-поезд со времен 19 века.

Открытие курортного сезона жители Ставропольскогокрая будут праздновать почти три дня. Жителей и туристов ждут концерты и выставки. Ретро-поезд в Кисловодске встретили с концертом и постановками из театра. Паровоз Л-5282 приехал на станцию при помощи другого поезда, а позже отправился в тур уже своим ходом. На празднике гуляли как местные, так и туристы, а также администрация города. В поезде прошлого проехался и политик Владимир Владимиров. После празднований состав вернется в Ессентуки. Пассажиры смогли почувствовать себя в 19 веке, там же прошли экскурсии и лекции на тему образования курортных поселков. В Пятигорске можно будет посетить местные достопримечательности - парк "Цветник", Эолову арфу, Китайскую беседку и другие. Затем ретро-паровоз той же дорогой вернётся в Кисловодск.