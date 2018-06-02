Космонавт Шкаплеров показал последнее фото Крымского моста из космоса

Сегодня, 17:54

Командир экипажа МКС пообещал, что продолжит следить за судьбой переправы через Керченский пролив с Земли.

Космонавт Антон Шкаплеров поделился с подписчиками в Instagram фото Крымского моста, сделанным из космоса. Российский специалист признался, что это его последнее фото инженерного сооружения с борта МКС, поскольку период его пребывания на станции подходит к концу. Вместе с тем космонавт пообещал, что продолжит следить за судьбой Крымского моста с Земли. Напомним, что это уже третий космический полёт Шкаплерова. В мае мы сообщали, что командир экипажа МКС провёл на орбите уже 500 дней.

Между тем, сегодня также стало известно, что Крымский пост посетила глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Она проехалась по переправе на автомобиле Lada Largus с механической коробкой передач. Её сопровождал сын, князь Георгий Михайлович.