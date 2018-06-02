В Мурманске ищут потерявшуюся 1,5 метровую змею

Сегодня, 17:04

Девушка заявила о пропаже 1,5 метрового полоза. Хозяйка уверила жителей города, что змея не ядовитая.

Змею потеряли на улице Старостина и Маклакова. Жители Мурманска в ВКонтакте нашли объявление о пропаже змеи. «Пропала змейка, не ядовитая. Длина около 1,4 метра. Кто увидит прошу сообщить». Некоторые северяне не на шутку испугались, увидев объявление. Одно дело когда ищут собак или кошек, но с такими экзотическими объявлениями жители северной столицы еще не встречались. Хозяйка Амурского полоза уверяет, что змея не ядовита и даже ручная. Девушка просит всех неравнодушных, кто заметит ее питомца, сообщить по ее номеру телефона. Хозяева очень ждут, когда змея вернется домой. Однако жители Мурманска не понимают, как можно было потерять такую большую змею.