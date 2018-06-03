Голая молодая девушка устроила секс-шоу на крыше в центре Петербурга

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Шокированные очевидцы рассказали, что она устроила танцы, после которых занялась сексом со своим партнёром прямо на глазах у людей.

Вчера, 1 июня, жители Петербурга наблюдали, как голая молодая девушка устроила на крыше одного из домов в центре города настоящее секс-шоу.

Как сообщают местные информагентства, она бегала туда и обратно и устраивала обнажённые танцы, будучи полностью без одежды. Стоит отметить, что навредить себе девушка не намеревалась. На фото и видеоматериалах видно, что она, скорее всего, была просто в состоянии алкогольного опьянения.

После представления мужчина с молодой партнёршей решили заняться сексом не у себя в квартире, а прямо на балконе.