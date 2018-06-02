Адвокат насильника Шурыгиной обжалует приговор Семёнова

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Юрист и политик Павел Пятницкий уверен, что Сергей Семёнов, обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной, невиновен. Его, по мнению адвоката, оговорила Шурыгина.

Пятницкий часто даёт свои профессиональные экспертные комментарии в отношении тех или иных громких уголовных дел. В деле Шурыгиной юрист сразу принял сторону обвиненного в изнасиловании и всегда высказывался в его поддержку. Он по-прежнему твердо уверен, что Сергей Семенов стал жертвой оговора со стороны Дианы Шурыгиной и в дальнейшем следует обжаловать приговор.

Адвокат считает, что теперь, после выхода Семенова по УДО из мест наказания, многое становится на свои места. Все обвинения с Сергея будут сняты, уверен Пятницкий. По его словам, тюремный срок показал истинную сущность фигурантов этого дела. В местах лишениях свободы Семенов умудрился получить два высших образования, жертвовал деньги детскому дому. В то время, как Шурыгина регулярно становилась персонажем скандальной хроники.