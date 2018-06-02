«Дело в шляпе»: В парке Кисловодска на видео засняли голого мужчину

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При этом он спокойным шагом прогуливался с «охранной» в лице ещё двух одетых мужчин.

Недавно в Instagram и другие социальные сети попала видеозапись, на которой видно необычного голого мужчину в парке Кисловодска Ставропольского края. Появление его на публике без одежды уже считается странным, однако на видео также засняли его «охрану». Любитель прогуляться голышом был в компании двух мужчин в одежде, предположительно в военной. Троица просто шла прогулочным шагом и общалась друг с другом.

Автор ролика в своей публикации написала, что «всё дело в шляпе». По его словам, у некоторых жителей города «голое лето» начинается именно с такой прогулки.

В комментариях к публикации люди начали шутить, мол мужчина просто заправил свой автомобиль, поэтому и голый. Здесь жители Кисловодска отмечают подорожание цен на топливо. Многие же комментаторы решили осудить мужчину, заявив, что ему нужно было напомнить, что он находился в общественном месте, к тому же днём.