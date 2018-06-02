В Мосгордуме решили установить памятник маршалу Говорову

Сегодня, 14:16

Бюст военному появится на востоке Москвы. «За» проголосовало большинство депутатов.

В сообщении главы комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова указывается, что памятник маршалу Советского Союза Леониду Говорову решили установить во время голосования в Мосгордуме. Образ монумента будут выбирать в рамках творческого конкурса.

Бюст организатора обороны Ленинграда и Москвы во время Второй мировой войны появится в Можайском районе города, а именно в парке на улице Барвихинская. На его остановку выделят пять миллионов рублей. Эти деньги дадут представители Российского военно-исторического общества.

Стоит отметить, что Леонид Говоров родился 10 февраля 1897 года. Во время Второй мировой войны он командовал пятой армией, которая учавствовала в битве за Москву. Он также был командиром Ленинградской группы военных и войсками Ленинградского фронта.

В 1954 году Говорова назначили замминистра обороны СССР, но в 1955 году он скончался.