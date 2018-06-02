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В Латвии проходит митинг в поддержку российских школ

Сегодня, 13:57

Больше сотни человек собрались в столице государства Риги. Протестующие считают, что власти выступают против российской общины.

В Латвии ко Дню защиты детей, который отмечался недавно, проходит митинг в поддержку российских школ. Российская община не довольна некоторыми законами латвийских политиков.

В частности, речь идёт о поправках к закону об образовании. Они были приняты в апреле. В соответствии с ними начиная с сентября все школы в стране обязали учить детей исключительно на родном латышском языке.

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