Минобороны: Под Тверью построят арсенал ракет и боеприпасов

Сегодня, 13:50

Хотя Холодная война давно закончилась, а новая гонка вооружений не объявлена, фактически она началась. Его увеличивающееся количество необходимо где-то хранить.

По данным Минобороны, новый арсенал ракет, боеприпасов и других взрывчатых веществ построят под Тверью. Он будет находиться рядом с городом Торопец.

Информацию предоставил генерал армии Дмитрий Булгаков, являющийся заместителем главы Минобороны. Сейчас он в рабочей поездке по войскам, дислоцированным в Западном военном округе. Его задача – проинспектировать ход строительства объектов, относящихся к военной инфраструктуре.

Генерал сообщил, что арсенал, строящийся под Тверью, будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Хранение ракет и боеприпасов станет безопасным.

Новый арсенал позволит их укрыть от внешнего воздействия и обеспечить взрывопожаробезопасность. В каждом хранилище будет находиться до 240 тонн.

Вооружение укроют в быстровозводимых бетонных хранилищах. Ввод в строй нового арсенала существенно уменьшит нагрузку на существующие объекты.

Возможность террористических актов, продолжил Булгаков, станет предельно минимизированной. Экологическая обстановка в районах хранения ракет и боеприпасов также существенно улучшится.