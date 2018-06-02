Адагамов не понимает, как государство дало Конюхову 10 млн рублей на полет в стратосферу

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Легендарный путешественник планирует завершить к осени строительство теплового аэростата, взлетев ввысь на 25 км. Скандальный блогер drugoi возмущен спонсированием властей России подобных «развлечений».

«Я вот ничего не имею против развлечений Конюхова на деньги спонсоров. Но почему за его развлечения должно платить государство?» - негодует Адагамов в Twitter.

Блогер не понимает, как государство дало Конюхову 10 млн рублей, ведь столь солидной сумме денег можно было придумать более разумное применение.

Полет путешественника в стратосферу может состояться в текущем году. К осени Конюхов планирует привести в рабочее состояние тепловой аэростат, а после побить рекорд индийца, поднявшегося в 2006 году на 21-километровую высоту. Россиянин планирует взлететь на 25 км.