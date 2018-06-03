Фанат Бузовой из Красноярска сделал себе тату с её лицом

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Молодому человеку наконец-то удалось увидеться и сфотографироваться со своим кумиром. Он показал певице татуировку прямо во время концерта. Звезда была в шоке, заявив: «Ничего себе! Это же навсегда!».

Фанат Бузовой из Красноярска вчера, 1 июня, вечером на концерте в «Гранд-Холле» показал своё тату с её лицом. Парень, которого зовут Григорий, давно заявил о своём увлечении Ольгой. Он буквально клялся, что к её приезду избавится от лишнего веса, и судя по его социальным сетям, процесс продвигается.

В итоге молодому человеку все же удалось показать свою татуировку, которую он сделал для Бузовой, сфотографироваться с певицей и обрести немного популярности.

Из-за тату фанаты начали «заваливать» в социальных сетях певицу вопросами. Сама же женщина после концерта поблагодарила поклонников за то, что они пели с ней хором. Она также заявила, что с фанатами «ничего не боится», «любит их» и «благодарна им за любовь».

Поклонники высказались очень позитивно о шоу, назвав его «лучшим в России». Однако нашлись и те, кто был другого мнения о концерте. Такие люди заявили, что Бузова поёт под фонограмму, это было и видно, и слышно.