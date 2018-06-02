К Путину для участия в прямой линии обратились больше 500 тысяч человек

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7 июня состоится проведение очередной ежегодной специальной программы с участием президента РФ. В ходе неё он будет общаться с россиянами, отвечая на поступившие вопросы.

К Владимиру Путину уже обратились больше 500 тысяч человек, желающие поучаствовать в его прямой линии. Вопросы приходят в самых различных видах и формах.

Более всего – телефонных звонков. Их по состоянию на утро 2 июня поступило 394 964. В два раза менее популярны SMS, которых пришло 164 229. На третьей позиции MMS-сообщения. Их – 14 680.

В формате видео к Путину обратились 5 400 раз. Реже всего ролики направляли посредством социальных сетей (506).

Некоторые источники сообщают, что у предстоящей прямой линии появится особенность. В студии не будет гостей.