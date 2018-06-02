В Волгограде журналист поделился опытом партнерских родов

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Новоиспеченный отец развеял любые страхи, которые испытывают мужчины в преддверии родов.

Журналист Иван Козлов от первого лица поделился с читателями опытом партнерских родов. Они с супругой рожали в Волгограде в центре, который недавно открылся после капитального ремонта. Отец отмечает, что условия для появления деток там действительно хороши.

По словам Ивана, мужчинам, которые решились на партнерские роды, стоит запастить стерильным халатом, маской и бахилами заранее. Также перед поездкой в больницу стоит поесть, выпить валерьянки и взять с собой воды для себя и супруги. Каждый отец должен помнить, что роды это нелегкий процесс и он занимает определенное время. К примеру, Козлов уехал в больницу в 4 часа утра, а сына увидел только ближе к ночи. Что касается потери сексуального влечения к жене после увиденного, то Иван отмечает, что «туда» заглядывать должны только врачи, а мужчина просто помогает жене морально легко разродиться.