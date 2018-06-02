Воронежцы полагают, что дружба мужчины и женщины ведёт к сексу

Сегодня, 10:03

Тема взаимоотношения полов всегда в центре внимания. В Воронеже заинтересовались, могут ли между ними в принципе существовать лишь дружеские связи.

Как оказалось, в большинстве своём воронежцы полагают, что дружба мужчины и женщины неизбежно ведёт к сексу. Поводом для того, чтобы они развернули острую дискуссию оказалась банальная ревность.

Одна из жительниц, сообщила в сети местного сообщества, что её муж очень ревнив. Она, в свою очередь, никак не может пояснить, что у мужчины и женщины может существовать просто дружба.

Некоторые воронежцы согласились, что, да, такое возможно. Поэтому стоит относиться к этому нормально и демонстрировать адекватное поведение.

В то же время воронежцы, в большинстве своём, убеждены, что дружба мужчины и женщины, раньше или позже, приведёт к интиму. Пусть даже это случится и не через один год.