В Тюмени неблагополучных школьников обучили правилам безопасности

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Ребят также учили верховой езде. В итоге многие из них заинтересовались конным спортом и уже готовятся к соревнованиям.

Недавно в Тюмени и Тюменского района школьников из неблагополучных семей обучили основам и правилам безопасности. Произошло это в рамках специального социального проекта «TREKбезопасности», заключительный этап которого пройдёт в июне. Стоит отметить, что с детьми работали добровольцы из «Российского союза спасателей» и специалисты из местного МЧС.

Школьники проходили еженедельные курсы. На них детей обучали оказывать первую медицинскую помощь, выживать в естественной среде – природе, а также кататься на лошади.

Кстати много ребят заинтересовались верховой ездой. Они продолжили заниматься конным спортом и уже готовятся к соревнованиям. Детям нужно будет правильно взнуздать и оседлать коня. Затем на время проехаться по установленным пунктам. Сложности придаёт то, что стоит ориентироваться по карте местности.

Победители конных соревнований попадут в движения «Школа безопасности», что поможет им в будущем получить рекомендации для обучения на спасателя.